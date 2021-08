Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unfall auf der Dehmer Spange

Bad Oeynhausen (ots)

Bei der Kollision zweier Autos auf der Zufahrt zur Dehmer Spange zogen sich Montagmittag drei Beteiligte Verletzungen zu. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der Fahrer eines Ford Transits befuhr gegen 13.15 Uhr den Alten Postweg in Richtung Dehmer Spange. In Höhe der Ampelkreuzung zur Bundesstraße wollte der 44-jährige Bad Oeynhausener bei Grünlicht die Straße in Richtung Autobahn queren. In dem Moment kollidierte er mit einem von links kommenden BMW, dessen Fahrer (86) die B 61 in Richtung Dehmer Straße befuhr. Neben dem Mann aus Oerlinghausen stammenden Mann wurde auch dessen 83-jährige Beifahrerin sowie die Mitfahrerin (41) des Kleintransporters verletzt. Nach der Erstbehandlung durch die Besatzungen eines Notarzt- und Rettungswagens wurden die drei den Kliniken Minden und Herford zugeführt, welche sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnten.

