Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Mehrere Reifen in Attendorn und Finnentrop zerstochen

Attendorn / Finnentrop- (ots)

In der Zeit von Donnerstag (9. Dezember, 16.20 Uhr) und Freitag (10. Dezember, 9 Uhr) wurden der Polizei im Bereich Attendorn / Finnentrop drei Sachbeschädigungen an Fahrzeugen gemeldet. In allen Fällen durchstachen die Unbekannten die Reifen der Fahrzeugbesitzer. Einer der gemeldeten Vorfälle ereignete sich auf einem Parkplatz eines Firmengeländes am "Ostwall" in Attendorn. Hier zerstachen Unbekannte zwei Reifen und verursachten einen Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Am "Westfall" beschädigten Täter:innen mit einem spitzen Gegenstand ebenfalls einen Reifen eines auf einem Stellplatz geparkten Pkw. Dieser hatte einen Wert von rund 100 Euro. Der dritte Vorfall ereignete sich in Bamenohl in der Bamenohler Straße. Hier zerstachen die Unbekannten ebenfalls einen Reifen im Wert von 100 Euro. Hinweise auf die Unbekannten nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

