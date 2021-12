Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall im Gegenverkehr

Attendorn (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der "Talstraße" (L880) in Attendorn sind am Montag (13. Dezember) gegen 15.55 Uhr drei Personen leicht verletzt worden. Zunächst befuhr hier ein 51-jähriger Pkw-Fahrer die Landstraße in Fahrtrichtung Helden. Er fuhr gerade an einem parkenden Pkw vorbei, als ihm zeitgleich ein 21-Jähriger mit seinem Wagen entgegen kam. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr dieser aus noch ungeklärter Ursache mittig auf der Fahrbahn. Der 51-Jährige versuchte noch, dem entgegenkommenden Fahrzeug auszuweichen, jedoch konnte er aufgrund des parkenden Pkw nicht weiter nach rechts fahren, sodass die Autos kollidierten. Durch den Zusammenstoß wurden sowohl der 51-Jährige als auch der 21-Jährige und dessen 39-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Sie kamen mit Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im insgesamt fünfstelligen Eurobereich. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Zur Unfallaufnahme war die Straße für rund zwei Stunden gesperrt.

