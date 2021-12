Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 151221-1021: In Schlangenlinien unterwegs

Wipperfürth (ots)

Auf der Straße Leiersmühle meldete ein Zeuge am Dienstag (14. Dezember) einen Audi, der in deutlichen Schlangenlinien in Richtung Halver fuhr. Dem 49-jährigen alkoholisierten Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen 22.30 Uhr war der Notruf des Zeugen bei der Polizei eingegangen. Der Audi konnte wenig später kontrolliert werden. Der 49-jährige Fahrer aus Hückeswagen hatte deutliche Gleichgewichtsstörungen und erzielte bei einem Alkoholvortest einen Wert von über 1,9 Promille, was die Entnahme einer Blutprobe nach sich zog. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

