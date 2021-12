Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 151221-1020: Auf geparkten Wagen aufgefahren

Gummersbach (ots)

Eine 63-jährige Fahrerin eines Mazda hat sich am Dienstag (14. Dezember) bei einem Auffahrunfall leichte Verletzungen zugezogen. Die Engelskirchenerin war um 17:35 Uhr auf der Brunohler Straße in Richtung Oesinghausen unterwegs. Dabei übersah sie einen am Fahrbahnrand geparkten VW Golf. Bei dem Zusammenstoß zog sich die 63-Jährige leichte Verletzungen zu. Sowohl am Mazda als auch am VW entstand ein hoher Sachschaden. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden.

