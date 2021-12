Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 151221-1019: 74-Jährige bei Auffahrunfall leicht verletzt

Nümbrecht (ots)

Bei einem Unfall auf der Gadostraße am Dienstag (14. Dezember) wurde die 74-jährige Fahrerin eines Mercedes leicht verletzt. Die 74-Jährige aus Wiehl fuhr um 8:45 Uhr auf der Gadostraße in Richtung Winterborn und beabsichtigte nach links in die Rauthstraße abzubiegen. Eine hinter ihr fahrende 67-jährige Nümbrechterin übersah die verkehrsbedingt haltende Wiehlerin und fuhr auf den stehenden Wagen auf. Dabei zog sich die 74-Jährige leichte Verletzungen zu.

