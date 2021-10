Polizeidirektion Lübeck

Kein Licht und funktionsuntüchtige Bremsen: Fahrradkontrollen in Bad Malente

Am Mittwochmorgen (27.10.2021) führten die Beamten der Polizeistation Malente Radfahrkontrollen vor Schulbeginn durch. In 30 Minuten wurden elf Verstöße festgestellt. Der Schwerpunkt der Kontrolle lag auf der Überprüfung der Beleuchtung.

Aufgestellt hatten sich die Beamten um 07:15 Uhr in der Neversfelder Straße. Im Fokus standen die Fahrräder der Schülerinnen und Schüler. Bei insgesamt 28 kontrollierten Fahrrädern gab es elf Beanstandungen. In den meisten Fällen funktionierte die Beleuchtung der Räder nicht einwandfrei. In drei Fällen stellte die Polizei auch Mängel an den Bremsen fest.

Die Schülerinnen und Schüler im Alter von 11-15 Jahren erhielten einen Kontrollbericht für die Eltern mit der Auflage, das Rad mit reparierter Lichtanlage oder Bremse bei der Polizei vorzuführen. Gerade in der dunklen Jahreszeit sollten Eltern mit ihren Kindern gemeinsam täglich die einwandfreie Beleuchtung und technische Funktionstüchtigkeit der Räder überprüfen.

Die wenigsten Radler fuhren mit einer gut sichtbaren, reflektierenden Warnweste. Mit Warnweste erhöht sich die frühere Erkennbarkeit der Kinder im Straßenverkehr um ein Vielfaches. Deswegen sollte diese neben einem Fahrradhelm zur Standardausstattung gehören. Positiv: Die meisten Schülerinnen und Schüler trugen einen Fahrradhelm.

