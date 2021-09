Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Einbruch in Sportgeschäft - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am Mittwochmorgen zwischen 4 und 4.45 Uhr kam es zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in ein Sportgeschäft in der Kronstraße. Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger hatte die Tür aufgehebelt und war hierdurch in die Räumlichkeiten gelangt. Das Diebesgut war bereits zum Abtransport bereitgestellt worden, vermutlich wurde der Tatverdächtige hierbei gestört, da er letztlich ohne Beute flüchtete. Eine Absuche der Umgebung verlief negativ. Der Sachschaden wird auf zirka 2000 EUR geschätzt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben. Hinweise werden telefonisch unter 06341/2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de entgegengenommen.

