Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Randalierendes Wildschwein

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

Vermutlich Gräser standen auf dem Speiseplan eines Wildschweins am gestrigen Nachmittag (14.09.2021, 17 Uhr), weshalb es mehrere Gärten im Kurbrunnenweg aufsuchte und diese durchwühlte. Nachdem Anwohner die Polizei verständigten, witterte der Schwarzkittel die drohende Gefahr und flüchtete in die angrenzenden Weinberge. Der zuständige Jagdpächter wurde in Kenntnis gesetzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell