POL-PDLD: Edenkoben - Motorradfahrer und Sozia verletzt

Edenkoben (ots)

Vermutlich wegen einer kleinen Ölspur geriet gestern Nachmittag ein 56 Jahre alter Motorradfahrer mit seiner 58-jährigen Mitfahrerin am Kreisel der K6 ins Schleudern, verlor die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte. Hierbei verletzten sich beide am linken Bein und mussten in ein Krankenhaus. Am Motorrad entstand Sachschaden.

