Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bornheim - Ladendiebin erwischt

Bornheim (ots)

Bei einem Ladendiebstahl wurde eine 57 - Jährige am Montagabend in einem Markt in Bornheim ertappt. Die Diebin hatte Gegenstände im Wert von zirka 400 EUR eingesteckt ohne diese an der Kasse zu bezahlen. Bei der Anzeigenaufnahme ergaben sich Verdachtsmomente, dass die Frau bereits zweimal in den Vormonaten Waren entwendet hatte. Bei einer Nachschau in der Wohnung konnte kein Diebesgut aufgefunden werden. Ein Verfahren wegen Diebstahl wurde eingeleitet.

