Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch- Einbruch/ Unbekannte brechen in Büroräume eines Baumarkts ein

Goch (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Samstag, 13 Uhr, und Sonntagmittag (18. Juli 2021), 12 Uhr, in das Verwaltungsgebäude eines Baumarkts an der Weezer Straße ein. Die Täter hebelten die im ersten Obergeschoss befindliche Tür auf, die über eine Außentreppe zu erreichen ist. Im Inneren schweißten die Einbrecher einen Tresor auf und durchwühlten diverse Schränke in den Büroräumen. Ob sie mit Beute flüchteten, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080 entgegen. (as)

