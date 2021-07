Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern- Verkehrsunfall/ Zwei schwerverletzte Personen

Geldern-Veert (ots)

Am Donnerstag (15. Juli 2021) gegen 15.25 Uhr kam auf der Kreuzung Klever Straße/ Kölner Straße (B 9) zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 42-jähriger Mann aus Oberstenfeld bog mit seinem VW Golf von der Klever Straße nach links auf die Kölner Straße (B 9) ab, als es zum Zusammenstoß mit dem bevorrechtigten Fahrzeug einer 35-jährigen Frau aus Geldern kam. Die 35-Jährige fuhr in ihrem BMW 318TI die Lüllinger Straße (K 17) aus Lüllingen kommend in Richtung Geldern. Der BMW schleuderte durch auf Aufprall auf den Grünstreifen der Klever Straße. Die Fahrerin musste von der Feuerwehr aus ihrem Auto gerettet werden. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber schwer verletzt in einer Spezialklinik geflogen. Der 42-Jährige wurde ebenfalls schwer verletzte und wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Autos mussten abgeschleppt werden und die Kreuzung war zur Unfallaufnahme voll gesperrt. (as)

