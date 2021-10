Polizei Düsseldorf

POL-D: Polizeipräsidium Düsseldorf - Behördenleiter befürwortet mögliches Messer-/Waffenverbot für die Altstadt

Düsseldorf (ots)

"Ich befürworte, dass die rechtlichen Voraussetzungen für ein Messer-/Waffenverbot geschaffen werden. Das bedeutet für die Einsatzkräfte Handlungssicherheit. Messer und/oder Waffen haben in der Altstadt nichts zu suchen. Es gibt aus meiner Sicht keine begründbare Situation, in der ich als friedlich feiernder Altstadtbesucher ein Messer und/oder eine Waffe benötige", so Polizeipräsident Norbert Wesseler.

"Wie sich ein Verbot umsetzen ließe, müssen wir von den rechtlichen Regelungen abhängig machen." Die genaue Umsetzung müssen die Praxis und die Arbeit der erfahrenen Kolleginnen und Kollegen in der Altstadt zeigen", ergänzt der Behördenleiter.

"Mein Fazit: Waffen und Messer sollten aus der Altstadt verschwinden." - "Dies muss zum Schutz der vielen friedlichen Besucher möglich sein", schließt Wesseler sein Statement ab.

