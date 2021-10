Polizei Düsseldorf

POL-D: Verdacht eines Tötungsdelikts - Junger Mann stellt sich den Behörden - Keine Festnahme mangels dringenden Tatverdachts - Ermittlungen dauern an

Düsseldorf (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft Düsseldorf

Siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5048064 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5050783 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5051667

Knapp eine Woche nach dem Geschehen am Schlossufer am Rande der Düsseldorfer Altstadt hat sich ein junger Mann bei der Polizei gestellt und angegeben, an der körperlichen Auseinandersetzung beteiligt gewesen zu sein.

Da ein dringender Tatverdacht nach dem Ergebnis der Ermittlungen zum jetzigen Zeitpunkt nicht begründet werden kann, wurde der Mann nach Abschluss der Vernehmung und erkennungsdienstlicher Behandlung entlassen.

Weitere Details zu den bisherigen Ermittlungen - insbesondere zum Verlauf der Auseinandersetzung - werden zum jetzigen Zeitpunkt aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bekanntgegeben.

