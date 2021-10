Polizei Köln

POL-K: 211001-2-K Opel erfasst E-Scooter - Kölnerin schwerverletzt

Köln (ots)

Beim Verlassen eines Supermarkt-Parkplatzes an der Venloer Straße hat eine 32-jährige Autofahrerin am Donnerstagabend (30. September) eine Kölnerin auf ihrem E-Scooter angefahren. Die 25-Jährige war auf dem Radweg, der in Richtung Militärringstraße führt, in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Sie erlitt schwere Verletzungen und wurde durch Rettungskräfte in eine Klinik gebracht. (ph/de)

