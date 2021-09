Polizei Köln

POL-K: 210930-5-K/BAB/AC Welpenschmuggel im Kofferraum

Polizeibeamte haben am Mittwochmittag (29. September) auf der A4 bei Eschweiler einen Toyota Land Cruiser aus Ungarn mit 30 Hundewelpen und 23 kleinen Katzenbabys im Kofferraum gestoppt. Die Tiere waren dicht gedrängt in Transportboxen zusammengepfercht. Der Fahrer (50) konnte keine Impfnachweise oder andere Dokumente für die Tiere vorweisen. Die Polizisten beschlagnahmten die Welpen und zogen das Kreisveterinäramt Aachen hinzu. Laut der Amtstierärztin handelt es sich um sechs bis sieben Wochen alten Rassetiere im Gesamtwert von etwa 100.000 Euro, die nun in einem Tierheim untergebracht sind. Den Fahrzeugführer erwartet eine Anzeige wegen einer Straftat nach dem Tierschutzgesetz. (mm/de)

