POL-K: 210930-6-Lev Betäubungsmittelhandel in Wohnung - Männer festgenommen

Köln (ots)

Zivilbeamte haben aufgrund eines Hinweises aus der Bevölkerung am Mittwochabend (29. September) zwei mutmaßliche Drogendealer (25, 42) in einer Wohnung am Wiesdorfer Platz festgenommen. Sie beschlagnahmten eine vierstellige Summe Bargeld, jeweils etwa 30 Gramm Kokain und Marihuana, eine Gaspistole mit Patronen sowie vier illegal betriebene Spielautomaten. Drei dieser Automaten sind in Deutschland nicht zulässig. (ph/de)

