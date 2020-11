Polizei Wuppertal

POL-W: W Hundehalterin von drei Jugendlichen bedroht

WuppertalWuppertal (ots)

Am Samstagabend (21.11.2020, gegen 21:30 Uhr) drohten mehrere Jugendliche eine Hundehalterin auf der Trasse in Wuppertal-Vohwinkel. Die 42-jährige Wuppertalerin befand sich mit ihren zwei Hunden auf einem Spaziergang im Bereich "Am Stationsgarten", als sie auf drei männliche Personen traf, die sie anpöbelten und drohten ihre Hunde zu erschießen. Anschließend konnte sie einen lauten Knall vernehmen. Die Frau begab sich nach Hause und informierte von hier die Polizei. Die eingesetzten Beamten konnten drei Jugendliche (16, 16 und 19 Jahre) nach kurzer Flucht stellen. In Tatortnähe konnte sowohl eine Schreckschusspistole, wie auch Munition gefunden und sichergestellt werden. Sowohl die Frau, als auch ihre beiden Hunde blieben unverletzt. (weit)

