Polizei Köln

POL-K: 210930-4-K Autofahrer fährt Fußänger an - Krankenhaus

Köln (ots)

Am Mittwoch (29. Oktober) ist ein 86 Jahre alter Fußgänger in Köln-Ehrenfeld von einem zurücksetzenden Mercedes erfasst und schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge wollte der Senior gegen 12 Uhr mit seinem Rollator die Rothehausstraße nahe der Einmündung zur Venloer Straße überqueren und wurde von dem 75-Jährigen beim Zurücksetzen angefahren. Der 86-Jährige kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik. (jk/de)

