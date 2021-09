Polizei Köln

POL-K: 210930-1-K Zivilfahnder stellen drei Jugendliche nach Diebstahl aus Lieferwagen

Köln (ots)

Zivilfahnder haben am Mittwochnachmittag (30. September) drei Jugendliche gestellt, die einen Rucksack aus einem Transporter in der Straße "Am Rinkenpfuhl" gestohlen hatten. Die Polizisten hatten gegen 13.30 Uhr beobachtet, wie ein 15 Jahre alte Junge die Beute vom Beifahrersitz des unverschlossenen Lieferwagens griff, während seine zwei Komplizen (15, 17) "schmiere" standen und anschließend gemeinsam wegrannten.

Den Jungen mit der Beute griffen Unterstützungskräfte wenig später am Mauritiskirchplatz auf. Eine halbe Stunde später nahmen die Zivilpolizisten den zweiten, bereits polizeibekannten, 15-Jährigen am Neumarkt fest. Im Zuge der weiteren Fahndungen wurde gegen 16 Uhr an der Haltestelle Florastraße in Nippes auch der 17-jährige Komplize gestellt. (ph/as)

