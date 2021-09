Polizei Köln

POL-K: 210929-3-K Fahrerflucht nach Verkehrsunfall auf dem Kennedyplatz - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach einem Zusammenstoß zweier Autos am Freitagabend (24. September) auf dem Kennedyplatz in Köln-Deutz sucht die Polizei Köln einen flüchtigen Mercedes und dessen Fahrer. Dieser soll gegen 22.30 Uhr eine Mini-Fahrerin (20) beim Überholen auf der Mindener Straße in Richtung Deutzer Brücke geschnitten haben. Die junge Frau wich nach rechts aus, stieß mit dem Vorderrad gegen den Bordstein und verlor die Kontrolle über den Mini und rammte eine Mauer. Dabei erlitt sie schwere Verletzungen. Der Mercedesfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Frau zu kümmern.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei den Ermittlern des Verkehrskommissariats 2 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (jk/de)

