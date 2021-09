Polizei Köln

POL-K: 210929-1-K Alkoholisiert mit E-Scooter gestürzt - Blutprobe

Köln (ots)

Am Dienstabend (28. September) sind einem stark alkoholisierten Kölner die Folgen seines Sturzes mit einem E-Scooter in der Notaufnahme eines Krankenhauses bewusst geworden. Ein Arzt entnahm ihm auf Anordnung der Polizei eine Blutprobe. Polizisten hatten am Unfallort einen Atemalkoholwert von etwa 1,4 Promille gemessen.

Nach ersten Erkenntnissen war der 51-Jährige gegen 20 Uhr auf der Heidelberger Straße in Höhe der Waldecker Straße ins Schlingern geraten, vom E-Scooter gefallen und mit dem Kopf auf dem Asphalt aufgeschlagen. (ph/de)

