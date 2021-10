Polizei Düsseldorf

POL-D: Altstadt - Schlägerei zwischen zwei Personengruppen auf dem Burgplatz - Mann bleibt nach Attacke mit Glasflasche lebensgefährlich verletzt liegen - Mordkommission ermittelt und sucht Zeugen

Düsseldorf (ots)

Samstag, 16.Oktober 2021, 01:45 Uhr

Nach einer größeren Schlägerei zwischen zwei Personengruppen in der Nacht auf dem Burgplatz in der Düsseldorfer Altstadt meldeten Zeugen einen verletzten Mann an der Freitreppe. Die Verletzungen des 19-Jährigen erwiesen sich noch während Rettungsmaßnahmen vor Ort als akut lebensgefährlich. Nach ersten Ermittlungen wurde der junge Mann durch einen noch unbekannten Täter mit einer Flasche angegangen. Der Täter flüchtet anschließend in unbekannte Richtung. Hierbei wurde er so schwer verletzt, dass er noch in der Nacht notoperiert werden musste. Die Ärzte konnten zeitweilig eine akute Lebensgefahr nicht ausschließen. Eine Mordkommission der Kriminalpolizei Düsseldorf hat aufgrund des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes die Ermittlungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler nach weiteren Zeugen der Tat. Konkret fragt die Polizei: 'Wer kann Hinweise zur Identifizierung des Täters, seinen Aufenthaltsort oder zur Fluchtrichtung geben?" Zeugen melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0211-8700.

