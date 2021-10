Polizei Düsseldorf

POL-D: Fahrradunfall in Stadtmitte - 41-Jähriger schwer verletzt - Unfallaufnahmeteam im Einsatz - Ermittlungen dauern an

Düsseldorf (ots)

Freitag, 15. Oktober 2021, 9:40 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall in Stadtmitte wurde heute Morgen ein 41-jähriger Radfahrer aus Düsseldorf so schwer verletzt, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Das Unfallaufnahmeteam der Düsseldorfer Polizei war im Einsatz und sicherte Spuren. Die Ermittlungen dauern an.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei beabsichtigte der 45-jährige Fahrer eines gewerblichen Personenbeförderungsunternehmens von der Oststraße (Fahrtrichtung Graf-Adolf-Straße) nach links in die Stresemannstraße abzubiegen. Dabei beachtete er das Rotlicht der Ampel nicht. In der Folge kam es zur Kollision mit dem 45-jährigen Radfahrer. Der Mann wollte offensichtlich die Oststraße von der Stresemannstraße kommend in Richtung Innenstadt (Berliner Allee - Kö) überqueren. Der Radfahrer wurde von dem Toyota erfasst und zu Boden geschleudert. Ein vor Ort zufällig anwesender Arzt kümmerte sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um den Schwerverletzten. Die Kreuzung musste kurzzeitig gesperrt werden.

