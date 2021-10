Polizei Düsseldorf

POL-D: Neuss - Unbekannte Person auf der Autobahn 46 Richtung Düsseldorf - Einsatzfahrzeug der Autobahnpolizei erfasst Unbekannten auf linkem Fahrstreifen - Mann erliegt seinen Verletzungen

Düsseldorf (ots)

Freitag, 15. Oktober 2021, 23.41 Uhr

Die Autobahnpolizei des Polizeipräsidiums Düsseldorf erhielt gestern Abend den Hinweis auf einen unbekannten Mann der bei Neuss, auf der A 46 im Autobahnkreuz Neuss-West, zu Fuß in Richtung Düsseldorf unterwegs war. Ein Streifenteam machte sich aufgrund der Gefahrensituation umgehend auf den Weg. Noch auf der Anfahrt erfasste der Streifenwagen den unbekannten Fußgänger auf dem linken Fahrstreifen.

Den ersten Angaben der Melder zufolge, sollte es sich bei dem Fußgänger um einen älteren Herrn gehandelt haben. Ein Streifenwagen der Autobahnpolizei wurde unmittelbar zur Einsatzörtlichkeit mit Sonder- und Wegerechten entsandt. Während der Anfahrt zur gemeldeten Einsatzörtlichkeit erfasste der Streifenwagen den Fußgänger auf dem linken von drei Fahrstreifen. Die Person verstarb nach Reanimationsversuchen noch an der Unfallstelle. Der Fahrer der Streifenwagenbesatzung blieb unverletzt. Seine Beifahrerin erlitt einen Schock und wurde durch Glassplitter leicht an der Hand verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gefahren.

Die Ermittlungen und die Identifizierung des verstorbenen Fußgängers dauern an.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Richtungsfahrbahn Düsseldorf ab der Anschlussstelle Neuss-Holzheim gesperrt. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Düsseldorf übernahm die Sicherung der Unfallspuren vor Ort.

Es kam zeitweilig zu erheblichen Verkehrsstörungen.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell