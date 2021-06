Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen-St. Hubert: Mann fährt alkoholisiert gegen Mauer und Feuertonne und flüchtet, Beifahrer verletzt

Kempen-St. Hubert (ots)

In der Nacht zum Donnerstag, 3. Juni, ist gegen 4.45 Uhr ein 22-jähriger Deutscher aus Kempen mit seinem Pkw vor eine Mauer und eine metallene Feuertonne gefahren. Durch den Aufprall wurde die Feuertonne vor einen in der Grundstückseinfahrt geparkten Pkw geschleudert, der dadurch beschädigt wurde. Auch ein Carport wurde in Mitleidenschaft gezogen.

Der junge Mann flüchtete zunächst mit seinem Auto von der Unfallstelle. Weit kam er aber nicht, denn er hatte bei dem Unfall eines seiner Kennzeichen verloren. Noch bevor er zu Hause ankam, konnte eine Streifenwagenbesatzung ihn mit dem Auto antreffen und dabei zwei weitere Dinge feststellen - erstens: Es gab einen Beifahrer - und der 23-jährige war bei dem Unfall leicht am Kopf verletzt worden, zweitens: Der Fahrer war augenscheinlich alkoholisiert.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,24 Promille, ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein ist sichergestellt. /hei (438)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell