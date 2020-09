Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Denkingen

TUT) Verkehrsunfall mit zwei verletzten PKW-Lenkern (10.09.2020)

Denkingen / TUT (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagnachmittag, gegen 13.30 Uhr, auf der Kreisstraße 5907 zwischen Denkingen und Frittlingen ereignete. Der 24 Jahre alte Lenker eines Lada 2121 DE befuhr die Kreisstraße aus Richtung Frittlingen in Fahrtrichtung Denkingen, wo es in einer lang gezogenen Linkskurve auf dem Fahrstreifen des Gegenverkehrs zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden BMW X4 einer 58 Jahre alten Fahrzeugführerin kam. Die beiden Fahrzeugführer wurden bei dem Verkehrsunfall verletzt und wurden durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Der 24-Jährige musste im Krankenhaus in stationäre Behandlung genommen werden. Neben Polizei und Rettungsdienst war an der Unfallstelle die Freiwillige Feuerwehr Denkingen im Einsatz. Die beiden an dem Verkehrsunfall beteiligten Kraftfahrzeuge erlitten Totalschaden und mussten von der Unfallstelle abtransportiert werden. Der verursachte Sachschaden beträgt etwa 55.000 Euro. Personen, die der Polizei als Zeugen sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Zimmern ob Rottweil, Tel. 0741 34879-0, zu melden.

