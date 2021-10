Polizei Düsseldorf

POL-D: Gerresheim - Senior stürzt mit Pedelec - Schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Gerresheim - Senior stürzt mit Pedelec - Schwer verletzt

Mittwoch, 20. Oktober 2021, 11:45 Uhr

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 80 Jahre alter Mann aus Düsseldorf mit seinem Pedelec den Zamenhofweg in Richtung Nach den Mauresköthen. Im Bereich der dortigen Unterführung verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte. Er verletzte sich so schwer, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell