Polizei Düsseldorf

POL-D: Unterrath - Überfall auf mobilen Verkaufsstand von Wurstwaren - Verkäufer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 19. Oktober 2021, 10:30 Uhr

Ein unbekannter Räuber hat gestern Vormittag den Verkäufer eines mobilen Verkaufsstandes für Wurstwaren an der Straße "Im Geesterfeld" überfallen. Nachdem das Öffnen der Kasse scheiterte, flüchtete der Unbekannte.

Den ersten Aussagen des Geschädigten zufolge, einem 31-Jährigen aus Wegberg, hatte er kurz gehalten, um sich zu erleichtern. Bei seiner Rückkehr bemerkte er, dass ein Unbekannter hinter ihm stand. Als er sich umdrehte, erkannte er bei dem Unbekannten ein Messer. Der Täter schlug ihm sofort ins Gesicht und der 31-Jährige ging zu Boden. Hier trat ihm der Täter noch in die Rippen. Dann versuchte er vergeblich die Kasse zu öffnen. Daraufhin flüchtete der Räuber ohne Beute aus dem Fahrzeug in Richtung Thewissenweg. Der Verkäufer wurde durch den Täter verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Räuber wird als 1,85 Meter groß und von schmaler Statur beschrieben. Er war mit einem dunklen Kapuzenpullover bekleidet und trug einen dunklen Bart. Zeugen, die Hinweise zur Identität des Täters, seinen Aufenthaltsort oder die weitere Fluchtrichtung geben können, melden sich bitte bei Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0211 8700.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell