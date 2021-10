Polizei Düsseldorf

POL-D: Verkehrsunfall in Bilk - Fahrradfahrerin kollidiert mit Pkw - 19-jährige Frau schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 19. Oktober 2021, 18:18 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall in Bilk wurde eine 19-jährige Frau schwer verletzt, als sie mit einem Pkw zusammenstieß.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen war eine 38-jährige Düsseldorferin mit ihrem Opel Zafira auf der Chlodwigstraße in Richtung Himmelgeister Straße unterwegs. Als sie nach links in die Clemensstraße einbiegen wollte, übersah sie offenbar eine 19-jährige Frau, die ihr auf einem Fahrrad ohne Licht entgegenkam. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich die Radfahrerin schwer verletzte. Rettungskräfte brachten die Frau zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an.

