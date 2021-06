Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 18.06.21

Eschwege (ots)

Diebstahl einer Handtasche

Zwischen 09:30 Uhr und 10:00 Uhr wurde heute Morgen einer 82-Jährigen aus Witzenhausen die Handtasche gestohlen. Die Geschädigte betrat gegen 09:30 Uhr den Herkules-Markt in der Bischhäuser Aue in Witzenhausen und hängte ihre schwarze Handtasche an den Einkaufswagen. In einem unbeobachteten Moment entwendeten der oder die unbekannten Täter die Handtasche samt Inhalt (Geldbörse und Schlüssel). Hinweise nimmt die Polizei in Witzenhausen unter 055421/93040 entgegen.

Diebstahl einer Geldbörse

Zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr wurde heute Mittag im tegut-Markt in der Werrastraße in Bad Sooden-Allendorf einem 85-Jährigen aus Bad Sooden-Allendorf die Geldbörse entwendet. Diese hatte der Geschädigte in einem Rucksack verstaut, aus dem das Portmonee unbemerkt gestohlen wurde. Der Schaden wird mit 200 EUR angegeben. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter 05652/9279430 entgegen.

Unfallflucht

Eine Unfallflucht ereignete sich zwischen dem 17.06.21, 14:00 Uhr und dem 18.06.21, 08:00 Uhr in der Straße "Auf den Teichhöfen" in Bad Sooden-Allendorf. Ein 37-Jähriger aus Salzgitter hatte seinen Pkw Seat Leon auf dem Parkplatz "Auf dem Scheiderasen" (hinter dem Kino) geparkt, wo es offensichtlich beim Ein- oder Ausparken im linken Heckbereich beschädigt wurde. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 600 EUR an dem Seat. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter 05652/9279430 entgegen.

Anhänger löst sich

Um 10:42 Uhr war heute Vormittag ein 37-Jähriger aus dem Ringgau mit seinem Pkw auf der B 400 in Richtung Ulfen unterwegs. Während der Fahrt löste sich die Anhängekupplung vom Pkw, wodurch der Anhänger nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dadurch entstand ein Sachschaden von 300 EUR.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

