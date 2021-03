Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold/Spork-Eichholz. Mann wurde nieder geschlagen.

Lippe (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen meldete sich ein 45-jähriger Mann aus Detmold, der angab, auf dem Friedhof an der Thüringer Straße attackiert worden zu sein. Der Mann sei gegen Mitternacht auf dem Friedhofsgelände von einem Unbekannten niedergeschlagen worden. Der Mann hatte eine Platzwunde am Kopf, die ambulant versorgt werden musste. Gestohlen wurde dem 45-Jährigen nichts. Hinweise dazu nimmt das Kriminalkommissariat 5 in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222/98180 entgegen.

