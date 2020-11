Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 58-Jähriger greift Supermarktmitarbeiter an

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Am Mittwochnachmittag betrat ein 58-jähriger Mann ein Lebensmittelgeschäft in der Karlsruher Südweststadt und griff dort ohne Grund auf einen 31-jährigen Mitarbeiter an.

Laut ersten Erkenntnissen betrat der Mann gegen 17 Uhr einen Supermarkt in der Karlstraße und fing sofort an zwei Mitarbeiter und einen im Laden befindlichen Kunden zu beleidigen. Außerdem schlug und trat der 58-Jährige nach einem 31-jährigen Angestellten. Bevor er das Geschäft fluchtartig wieder verließ, warf er noch eine Glasflasche nach dem Angestellten, welche diesen an der Schulter traf. Polizeibeamte des Reviers Karlsruhe-Südweststadt stellten den Angreifer eine Straße weiter. Während der gesamten Durchführung der polizeilichen Maßnahmen machte der 58-Jährige einen psychisch auffälligen Eindruck.

Der 31-jährige Angestellte wurde bei dem Vorfall nur leicht verletzt.

Jasmin Goos, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell