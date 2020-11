Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Stutensee - 5.000 Euro Sachschaden nach Brand einer Gartenhütte

Karlsruhe

Zu einem Brand einer Gartenhütte kam es in der Nacht zum Donnerstag in der Spechaastraße in Spöck, bei dem ein Sachschaden von rund 5.000 Euro entstand.

Gegen 00:30 Uhr wurde das Feuer durch einen Passanten entdeckt. Nach dem Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Stutensee, die mit insgesamt 10 Einsatzkräften vor Ort waren, konnte das Feuer rasch gelöscht werden. Nach ersten Einschätzung handelt es sich bei der Brandursache vermutlich um einen Kachelofen innerhalb der Hütte, der vermutlich vergessen wurde richtig auszumachen.

