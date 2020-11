Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Lkw-Fahrer verhält sich grob verkehrswidrig und rücksichtslos

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Über 15.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls der sich am Mittwochmorgen im Industriegebiet von Hagsfeld ereignete.

Gegen 09:30 Uhr fuhr der 27-Jahre alte Klein-Lkw-Fahrer auf der Straße "An der Tagweide" in Richtung Brückenstraße und überholte laut Zeugenaussagen bereits mehrere Fahrzeuge. Als der Unfallverursacher erneut zum Überholen eines VW-Passats ansetzte, kollidierte er mit diesem, da der 50-jährige Fahrer in diesem Moment nach links in eine Grundstückeinfahrt abbiegen wollte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Unfallverursacher auf einen am Fahrbahnrand geparkten Opel abgewiesen, der wiederum auf einen ebenfalls abgestellten Mercedes aufgeschoben wurde. Durch den Zusammenstoß waren der Klein-Lkw sowie das Fahrzeug des 50-Jährigen nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Marion Kaiser, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell