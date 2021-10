POL-D: Schwerer Verkehrsunfall auf der A 3 bei Hamminkeln - Mann lebensgefährlich verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Polizei Düsseldorf

Schwerer Verkehrsunfall auf der A 3 bei Hamminkeln - Mann lebensgefährlich verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Montag, 18. Oktober 2021, 14:48 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am Stauende gestern Nachmittag auf der A 3 bei Hamminkeln wurde ein Mann lebensgefährlich verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Richtungsfahrbahn gesperrt werden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen der Autobahnpolizei fuhr ein 66 Jahre alter Mann aus Bulgarien mit seinem Klein-Lkw die A 3 in Fahrtrichtung Köln. Offenbar übersah er zwischen den Anschlussstellen Rees und Hamminkeln das Stauende und fuhr auf das Heck eines Sattelzugs eines 39 Jahre alten Mannes aus Tschechien auf. Aufgrund der Kollision wurde der 66-Jährige in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch Rettungskräfte befreit werden. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Richtungsfahrbahn Köln musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt und der Verkehr an der Anschlussstelle Rees abgeleitet werden. Der Verkehr staute sich auf 3.000 Metern.

