Polizei Düsseldorf

POL-D: Verkehrsunfall in Flingern - Pkw kollidiert mit Motorrad - 76-jähriger Kradfahrer schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Montag, 18. Oktober 2021, 9:09 Uhr

Schwer verletzt wurde gestern Morgen ein Kradfahrer, nachdem er mit einem Pkw kollidiert war. Rettungskräfte brachten den 76-Jährigen in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war eine 32-jährige Frau mit ihrem Mercedes auf dem Höherweg in Richtung Langerstraße unterwegs. Als sie an der Kreuzung Kettwiger Straße/Höherweg bei grüner Ampel auf die Kettwiger Straße einbiegen wollte, übersah sie offenbar einen Motorradfahrer. Er war auf dem Höherweg in Richtung Ronsdorfer Straße unterwegs und beabsichtigte, bei ebenfalls grüner Ampel geradeaus zu fahren. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der 76-jährige Kradfahrer so schwer verletzte, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell