Polizei Düsseldorf

POL-D: Derendorf - Versuchter Einbruch in Gaststätte - Täter flüchten in Pkw - Düsseldorfer Einsatzkräfte können Flüchtige in Krefeld festnehmen

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 19. Oktober 2021, 2:15 Uhr

Vergeblich versuchte ein mutmaßliches Einbrechertrio in der Nacht auf heute vor Einsatzkräften der Polizei Düsseldorf zu flüchten. Vorangegangen war ein missglückter Einbruch in eine Gaststätte an der Frankenstraße.

Die Tatverdächtigen scheiterten bei ihrem Einbruchsversuch an der Tür des Restaurants und flüchteten vom Tatort. Hierbei fiel das mutmaßliche Täterfahrzeug einer Zivilstreife auf, da es an der Ulmenstraße verbotswidrig links abbog. Gleichzeitig bekam das Einsatzteam die Information, dass es sich bei diesem Pkw mit Neusser Kennzeichen um das Täterfahrzeug aus dem vorangegangenen Einbruchsversuch handelte. Die Beamten wollten den Pkw daraufhin auf der Theodor-Heuss-Brücke (stadtauswärts) anhalten und kontrollieren. Der Fahrer, ein 19-Jähriger aus Krefeld, missachtete jedoch alle Anhaltezeichen, überfuhr eine rotlichtzeigende Ampel und bog nach links auf die Lütticher Straße ab. Von hier aus ging die Verfolgungsfahrt über die A57 bis in das Stadtgebiet von Krefeld. Hierbei überfuhr der Fahrer des flüchtigen Täterfahrzeugs mehrere rote Ampeln und missachtete jegliche Geschwindigkeitsbeschränkungen im innerstädtischen Bereich. Glücklicherweise wurden keine Unbeteiligten gefährdet. In der Eichhornstraße in Krefeld konnte das Fahrzeug gestoppt werden. Der 19-jährige Fahrer und seine beiden mutmaßlichen Komplizen, ein 20-Jähriger aus Düsseldorf sowie ein 20-Jähriger ohne festen Wohnsitz, wurden festgenommen. Hierbei stellte sich heraus, dass der 19-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Die Ermittlungen dauern an.

