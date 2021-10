Polizei Düsseldorf

POL-D: Rath - Erfolgreiche Festnahme: 31-jähriger gesuchter Mann in Unterschlupf aufgespürt - Sechsjährige Freiheitsstrafe

Düsseldorf (ots)

Nach einer erfolgreichen Ermittlungsarbeit des Kriminalkommissariats 41 der Düsseldorfer Polizei wurde gestern ein 31-jähriger Mann festgenommen, der nun eine sechsjährige Haftstrafe absitzen muss.

Der 31-Jährige fühlte sich in seinem Rather Unterschlupf vermeintlich sicher und führte dort ein "normales Leben", als gestern Vormittag plötzlich die Polizei vor der Tür stand. Nach intensiven Ermittlungen der Düsseldorfer Beamten, machten sie den Mann ausfindig und konnten den Deutsch-Russen festnehmen. Er war zu einer sechsjährigen Freiheitsstrafe wegen Handels mit Betäubungsmitteln verurteilt worden und wurde seit diesem Sommer per Haftbefehl gesucht.

