Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 151221-1018: Kennzeichen gestohlen

Wiehl (ots)

In Wiehl-Brächen haben Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (13./14. Dezember) die Kennzeichen GM-AM 107 von einem Auto abmontiert und gestohlen. Der Wagen war auf dem Gelände einer Autowerkstatt an der Brächener Straße abgestellt. Unbekannte demontierten im Zeitraum zwischen 18.50 und 06.50 Uhr die Kennzeichen und nahmen sie mit. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990.

