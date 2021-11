Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Verkehrsunfall in Hille-Nordhemmern

Hille (ots)

Am Samstag, gegen 23.35 Uhr, befuhr ein 36-Jähriger mit einem Skoda die Straße "Nordhemmer Heide" in südliche Richtung. Im Bereich Nordhemmern kam das Fahrzeug in einer langgezogenen Kurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand abgeparkten Mitsubishi.

Beide Fahrzeuge wurden hierbei stark beschädigt, der Sachschaden beträgt etwa 4.000,- Euro.

Der Fahrer blieb bei dem Verkehrsunfall unverletzt, er musste aber zwecks Blutentnahme mit zur Wache.

