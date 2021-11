Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Verkehrsunfallflucht in Preußisch Oldendorf

Preußisch Oldendorf (ots)

Ein 27-Jähriger befuhr am Freitagnachmittag die Bergstraße in Preußisch Oldendorf. In einer langgezogenen Kurve, auf Höhe des Parkplatzes "Schwarzer Brink", kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab, beschädigte zwei Verkehrszeichen und kam anschließend im Straßengraben zum Liegen.

Der alkoholisierte Fahrzeugführer flüchtet zu Fuß von der Unfallstelle. Im Rahmen der Fahndung wurde er in einem Garten aufgegriffen. Dort versuchte er sich zunächst vor den Polizeibeamten zu verstecken. Der 27-Jährige musste zur Blutprobenentnahme mit zur Wache. Sein leicht beschädigtes Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell