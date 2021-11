Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unfallflucht: Polizei sucht nach blauem LKW mit roter Aufschrift

Espelkamp (ots)

Als eine Frau am Mittwoch gegen 16.30 Uhr auf dem Gehweg der Isenstedter Straße in Nähe der Einmündung zum Brandenburger Ring stand, hörte sie einen lauten Knall. Daraufhin sah sie an ihrem auf der gegenüberliegenden Straßenseite in einer Parkbucht stehenden blauen VW Tiguan eine Beschädigung des linken Außenspiegels. Das verursachende Fahrzeug, ein passierender blauer LKW mit roter Aufschrift hingegen stoppte nicht, und fuhr in Richtung der Beuthener Straße davon.

Hinweise zum Verursacher des Unfalls oder zu dem gesuchten LKW bitte an die Verkehrsermittler unter Telefon (0571) 88660.

