Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht. Am Sonntagabend hatte eine Autofahrerin Ihren schwarzen Opel Meriva gegen 17:30 Uhr in einer Parkbucht in der Beethovenstraße in Höhe der Hausnummer 1 abgestellt. Am nächsten Tag, stellte sie einen Schaden an der rechten Seite fest. Vermutlich wurde der Wagen beim Ein- oder Ausparken gestreift. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, setzte der Verursacher seine Fahrt fort. Die Polizei sucht Zeugen, die in der fraglichen Zeit etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher oder seinem Fahrzeug geben können. Setzten Sie sich bitte unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei in Verbindung. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell