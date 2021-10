Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diesel abgezapft

Kaiserslautern (ots)

Knapp 200 Liter Diesel haben Unbekannte am Wochenende in der Merkurstraße aus einem Lkw abgezapft. Die Diebe brachen den Tankverschluss auf, dann pumpten sie den Kraftstoff aus dem Tanks. Die Polizei geht davon aus, dass der Gesamtschaden mindestens 1.000 Euro beträgt. Die Beamten bitten um Hinweise. Wem sind zwischen Freitag, 17 Uhr und Montag, 5:20 Uhr in der Merkurstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

