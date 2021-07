Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizei Langelsheim. Pressebericht v. 20.07.2021

Goslar (ots)

Kradunfall in Lautenthal Am Mo., 19.07.2021, 17.15 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Motorradfahrer aus Seesen mit seiner Suzuki die Hahnenkleer Str. in Lautenthal. Als ein vor ihm fahrender Pkw BMW eines 62-jährigen Fahrers aus Neuss verkehrsbedingt halten musste, erkannte er dieses zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Der Motorradfahrer wurde durch den Unfall verletzt und zur Klinik nach Seesen gebracht, seine Sozia und der Pkw-Fahrer blieben unverletzt. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von ca 2000 Euro. Erneut Containerbrand in Astfeld Am Mo., 20.07.2021, 08.30 Uhr, kam es erneut zu einem Papiercontainerbrand in Astfeld, An der Haar. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Polizei Langelsheim bittet um Hinweise zu der Tat unter Tel. 05326-978780 Sachbeschädigung am mobilen Geschwindigkeitsmessgerät In der Nacht zum Di., 20.07.2021, wurde der mobile "Blitzeranhänger" des Landkreises Goslar beschädigt. Zur Tatzeit stand er im Bereich der Innerstetalsperre; die Linsen wurden mit blauer Farbe besprüht. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest, Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Langelsheim unter Tel. 05326-978780 zu melden. Otto Brodthage, Polizeihauptkommissar

