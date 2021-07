Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg für den Zeitraum 17.07.21 - 18.07.21

Goslar (ots)

Körperverletzung

Am 17.07.21, um 19.31 Uhr, kam es im Bad Harzburger Ortsteil Harlingerode zu einer Körperverletzung. Nach einer zunächst verbalen Streitigkeit zwischen einem 27-jährigen Mann und einer ebenfalls 27-jährigen Frau, beide aus Bad Harzburg, spuckte der Mann die Frau in das Gesicht. Da dieser Vorgang bei der Frau Ekel hervorrief, erfüllte diese Handlung den Tatbestand der Körperverletzung. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Volltrunkene, hilflose Person

Durch einen Passanten wurde eine auf dem Gehweg der Herzog-Wilhelm-Str., Bad Harzburg, liegende, hilflose Person mitgeteilt. Die eingesetzten Beamten konnten feststellen, dass der 49-jährige Mann aus Bad Harzburg volltrunken war. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 4,15 Promille. Daher wurde für den Mann ein Rettungswagen angefordert und er vorsorgliche zur Beobachtung ins Krankenhaus Goslar eingeliefert.

Sachbeschädigung an PKW

Durch einen bislang unbekannten Täter wurden am 17.07.21, zwischen 10.45 und 11.30 Uhr, in Bad Harzburg, in einem Parkhaus eines Einkaufscenters in Bahnhofsnähe, an dem PKW Opel eines Bad Harzburgers Lackkratzer in der Fahrertür beigebracht. Die Polizei bittet um entsprechende Zeugenhinweise.

Erledigung zweier Haftbefehle

Gegen einen in Bad Harzburg wohnenden 37-jährigen wurden gleich zwei Haftbefehle vollstreckt. Gegen den Mann bestand ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Magdeburg über 10 Monate Freiheitsstrafe. Es bestand ein weiterer Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Braunschweig, welcher mit der Zahlung von 55, -- EUR hätte ausgelöst werden können. Seit Juni wurde nach dem Mann im Harzburger Bereich gefahndet. Seine Meldeanschrift befand sich in einem Mehrfamilienhaus, bei dem die Klingel abgestellt war und in dem er sich scheinbar sporadisch aufhielt. Ermittlungen ergaben schließlich eine weitere Wohnung in Bad Harzburg. Diese befand sich ebenfalls in einem Mehrfamilienhaus. Nachdem die Beamten sich mit Hilfe eines Hausbewohner Zutritt zu diesem verschafft hatten, öffnet der Mann nach intensivem Klopfen die Wohnungstür und konnte festgenommen werden. Anschließend wurde er der JVA Goslar zugeführt.

Ruhestörungen

In der Nacht vom 17.07.21 auf den 18.07.21, Samstag auf Sonntag, gingen bei der Polizei in Bad Harzburg insgesamt 8 Beschwerden über Ruhestörungen ein. In erster Linie ging es dabei um Feierlichkeiten im Außenbereich. Die einschreitenden Beamten setzten bei ihrer Einsatzbearbeitung auf die Einsichtigkeit der Verursacher. Diese schien vorhanden gewesen zu sein, so dass es lediglich zu mündlichen Verwarnungen kam.

I.A. Hertrampf, PHK

