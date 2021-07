Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 17.07.21

Verkehrsunfall

Eine 62-jährige Fahrzeugführerin aus Münchehof stieß am Freitagmorgen beim Ausfahren aus einem Grundstück gegen ein sich im fließenden Verkehr befindliches Firmenfahrzeug eines 53-jährigen Münchehöfer. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Verkehrsunfall

Auf der Bundesstraße 82, zwischen Ödishausen und Rhüden, kam es Freitagnacht zu einem Verkehrsunfall, als eine 45-jährige Fahrzeugführerin aus Bad Lippspringe mit ihrem Pkw auf den vor ihr abbremsenden Pkw eines 20-jährigen Bockenemers auffuhr. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 3000 Euro.

Verkehrsunfall

Ein 58-jähriger Mann aus Salzgitter befuhr am Freitagmorgen mit seinem Pkw die Bismarckstr. in Richtung Herrhausen. Im Verlauf einer Rechtskurve kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, bei regennasser Fahrbahn, nach rechts ab und beschädigte infolge zwei am Fahrbahnrand abgestellte Pkw. Es entstand Sachschaden von geschätzt 7000 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Eine Mitarbeiterin der Samtgemeinde Lutter zeigte am Freitag eine Verkehrsunfallflucht in Hahausen, im Bereich Langenberg, an. Aufgrund der vorgefundenen Spuren kann davon ausgegangen werden, dass vermutlich ein Holztransporter, in der Zeit zwischen 07.00 Uhr und 10.00 Uhr, beim Ein- oder Abbiegen, mit seiner Ladung eine Straßenlaterne touchierte. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro beziffert. Wer Hinweise zum Fahrzeug oder Fahrzeugführer geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall

Am Freitagnachmittag befuhr ein 52-jähriger Gandersheimer mit seinem Pkw die Braunschweiger Str. in Richtung AS Seesen, als sich plötzlich sein mitgeführter Anhänger von der Kupplung löste und anschließend im Gegenverkehr mit dem Pkw eines 50-jährigen Mannes aus Seesen zusammenstieß. Der in einer Parkbucht abgestellte Pkw einer 21-jährigen Seesenerin wurde durch den Anhänger ebenfalls beschädigt. An den Fahrzeugen entstand nicht unerheblicher Sachschaden.

Warenbetrug

Am Freitag zeigte eine 49-jährige Seesenerin an, dass sie bereits Mitte Mai über das Verkaufsportal "Ebay Kleinanzeigen" eine Möbelgarnitur im Wert von rund 3030 Euro erworben hatte. Bis zum Tag der Anzeigenerstattung hat der 37-jährige Verkäufer aus Brackenheim die Ware jedoch nicht zugesandt. Eine Rückerstattung der gezahlten Summe blieb, trotz Aufforderung, aus. Ein Strafverfahren wegen Betrugs wurde eingeleitet.

Besonders schwerer Fall des Diebstahls

Freitagnacht, gegen 02.45 Uhr, wurde durch die Beamten der Seesener Polzei ein mit drei Insassen besetzter Pkw, mit französischer Zulassung, angehalten und überprüft. Nachdem der Fahrzeugführer zunächst die Haltezeichen missachtete, konnte das Fahrzeug nach kurzer Verfolgung auf der A 7, auf Raststätte Harz West, angehalten werden. Im Pkw befand sich eine Vielzahl verschiedener Werkzeugkoffer, für welche kein Eigentumsnachweis oder eine Erklärung über die Herkunft erbracht werden konnte. Eine Sicherstellung der Gegenstände erfolgte, da davon ausgegangen werden musste, dass diese aus einem Diebstahl stammen könnten. Gegen 08.00 Uhr erschien ein Mitarbeiter eines Seesener Heizungs- und Sanitärbetriebes und zeigte den Diebstahl mehrere hochwertiger Werkzeuge an. Diese wurden aus einem Firmenfahrzeug, welches in der Nacht zuvor auf der Lautenthaler Str. abgestellt war, nach gewaltsamen Öffnen der Fahrzeugtür, entwendet. Es stellt sich heraus, dass es sich bei dem entwendeten Werkzeug komplett um jenes handelte, welches in der Nacht durch die Polizei sichergestellt worden war. Gegen die drei oben genannten Insassen wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Das Werkzeug konnte an den Eigentümer ausgehändigt werden.

Bedrohung

Im Bereich der Straße "Am Wilhelmsbad" kam es am Freitag, gegen 18.30 Uhr, zu einer wechselseitigen Bedrohung zwischen zwei stark alkoholisierten Seesenern. Aufgrund des hohen Alkoholkonsums beider Personen war eine eindeutige Sachverhaltsklärung nicht möglich und weitere Ermittlungen müssen folgen.

Verstoß gegen das Tierschutzgesetz

Das Veterinäramt des Landkreises Goslar wurde am Freitagvormittag durch die Polizei, auf einem Grundstück in Bornhausen, bei der Wegnahme einer Hündin und sechs Welpen unterstützt. Aufgrund mehrfacher Verstöße gegen das Tierschutzgesetz wurden dem 26-jährigen Hundehalter aus Seesen die Tiere entzogen. Ein generelles Hundehaltungsverbot wird seitens des Kreisveterinäramtes angestrebt.

