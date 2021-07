Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: - Liebenburg - Unfall mit zwei verletzten Personen

Bild-Infos

Download

Goslar (ots)

Am 15.07.21, gegen 19.00 Uhr, kam es in Liebenburg, an der Einmündung L500,/ Lever Str., zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 42-jähriger Liebenburger wollte mit seinem PKW Toyota von der Lewer Str. aus auf die L 500 einbiegen. Hierbei übersah er nach derzeitigem Ermittlungsstand den VW Golf einer 54-jährigen Frau aus Hornburg, die mit diesem auf der L 500, aus Rtg. Neuenkirchen kommend, in Rtg. Liebenburg unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß beider Fahrzeuge wurde die 54-Jährige schwer und der Liebenburger leicht verletzt. Der eingesetzte Rettungshubschrauber brachte die Hornburgerin in Städt. Klinikum nach Wolfenbüttel. Lebensgefahr besteht nach derzeitigen Informationen nicht. Der Unfallverursacher wurde ins Krankenhaus Goslar verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 12.500 EUR. Die L 500 musste während der Rettungsmaßnahmen und zur Unfallaufnahme mehrfach kurzzeitig gesperrt werden. Es kam zu keinen nennenswerten Störungen.

-Lüdke, KHK-

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell